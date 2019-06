Getuigen gezocht van aanrijding met letsel

Het onderzoek naar de aanrijding is in volle gang. De crossmotor die is achtergebleven blijkt afkomstig te zijn van diefstal. Deze is in beslag genomen en wordt uitvoering onderzocht door specialisten van forensisch onderzoek. Ook bleef er een petje op de plaats van het ongeval achter dat mogelijk van de gevluchte bestuurder is. Het petje wordt onderzocht op DNA. We zijn vandaag opnieuw met een aantal getuigen in gesprek en hebben even kort met het slachtoffer kunnen spreken. Van haar wordt op een later moment een verklaring opgenomen.