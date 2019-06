Getuigen poging doodslag gezocht

Achtervolging

De politie ontving maandagmiddag tussen 17.15 en 17.30 uur melding van een incident waarbij een bestuurder een andere weggebruiker van de weg probeerde te drukken. Beide voertuigen begaven zich op de A73 in zuidelijke richting. Het incident zou hebben plaatsgevonden tussen Reuver en Roermond. De 31-jarige bestuurder van een zwarte Audi met Duits kenteken achtervolgde een zwarte Hyundai en probeerde het voertuig herhaaldelijk van de weg te drukken. Hij slaagde uiteindelijk niet in deze pogingen. De gealarmeerde politie wist de verdachte in de buurt van Roermond aan te houden op verdenking van poging doodslag. De andere bestuurder raakte niet gewond. De politie onderzoekt de aanleiding.

Getuigen

De politie heeft de zaak nog in onderzoek en doet een dringende oproep naar mogelijke getuigen. Was u getuige van het incident, heeft u meer informatie of misschien zelfs beelden van de achtervolging? Meld je dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Dashcam

Heeft u een dashcam waarom de beelden zijn veiliggesteld of ander beeldmateriaal? Help mee in het onderzoek en upload de beelden via www.politie.nl/upload.