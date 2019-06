Getuigen woningoverval gezocht

Het is tussen 20.30 en 20.45 uur als de overvaller zich toegang verschaft tot de woning aan de Unescostraat. Op dat moment is naast de bewoonster nog een andere dame in de woning aanwezig. De verdachte gaat er met een onbekend geldbedrag vandoor. Bij de overval raakt niemand gewond.



Getuigen

De politie gaat op die moment sowieso uit van één verdachte maar sluit eventuele betrokkenheid van meerdere personen niet uit. In het kader van het onderzoek is de politie dringend op zoek naar getuigen. Weet u meer over de overval? Of heeft u maandagavond tussen 20.30 en 20.45 uur iets verdachts gezien op of rondom de Unescostraat? Neem dan contact op via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.