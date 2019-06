Politie evalueert incidenten rondom teruggestuurde Fortuna Partybus

De incidenten vonden plaats nadat een Fortuna partybus, die onderweg was naar de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard in de Kuip in Rotterdam, in Dordrecht werd teruggestuurd naar Limburg. Omdat zowel supporters, de BVO Fortuna Sittard als politie ontevreden waren over de gang van zaken, heeft de politie een evaluatie uitgevoerd. Middels gesprekken met direct betrokkenen is het verloop van de dag in kaart gebracht. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de communicatie tussen betrokken partijen niet optimaal is geweest, waardoor misverstanden zijn ontstaan. Het misverstand is op de wedstrijddag ontstaan toen op basis van informatie door de politie werd verondersteld dat de supporters, onderweg naar de voetbalwedstrijd Feijenoord – Fortuna Sittard, een Kerstmarkt in Dordrecht zouden bezoeken. Op basis hiervan werd een mogelijk openbare orde probleem in Dordrecht verwacht. Achteraf evaluerend is de informatieoverdracht bij de politie niet goed verlopen en bleek deze informatie niet juist te zijn geweest. Het is echter wel de basis geweest voor de besluitvorming op dat moment en dus ook het terugsturen van deze bus naar Limburg.



De uitkomsten van de evaluatie zijn gedeeld met de betrokken partijen en besproken in de voetbal vierhoek (gemeente Sittard-Geleen, politie, OM en BVO Fortuna Sittard) van Sittard-Geleen. De leerpunten worden gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van de samenwerking rondom betaald voetbal in de gemeente Sittard-Geleen, waarbij betrokken partijen samen zorg dragen voor een veilig en prettig verloop van voetbal gerelateerde activiteiten. Het tijdig en goed met elkaar afstemmen en communiceren tussen betrokken partijen, waaronder de supportersgroepen, maken hier deel van uit.