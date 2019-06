Duits onderzoek psychoactieve stoffen leidt naar Nederlandse verdachten

In Nederland leidde het Duitse onderzoek en de rechtshulpverzoeken van Duitsland in de richting van in ieder geval vier Nederlanders die met een ingenieus systeem van postlevering, aan duizenden Duitse afnemers de drugs leverden. Dit ging om minimaal 15.000 zendingen. Van deze vier heeft Duitsland de overlevering gevraagd. Dinsdag 5 juni werden twee van hen, een 65-jarige Amsterdammer en een 66-jarige man uit Huizen aangehouden. Twee Amsterdammers van 26 en 31 werden in Kroatië aangehouden. Drie van hen zitten in detentie, de vierde is door de rechter-commissaris onder voorwaarden, onder andere een meldplicht, op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdachte en kan worden overgeleverd aan Duitsland.