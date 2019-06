Ondanks ballon geen feest

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 01.00 uur op de A4 tijdens het voorbij rijden van een auto dat de bestuurder een ballon aan zijn mond had. Om te controleren of de bestuurder mogelijk lachgas in nam werd de auto een stopteken gegeven. Hierop reageerde de bestuurder echter niet. Pas toen een tweede surveillance-auto er bij kwam en de optische- en geluiddseinen werden gebruikt stopede auto. De bestuurder verklaarde tegen de agenten dat hij zo van de wereld was dat hij de politie-auto's niet gezien had. Omdat hij ook verklaarde dat hij eerder die dag een jointje had gerookt werd een speekseltest afgenomen. De test was positief op het gebruik van THC.