Acht aanhoudingen in groot ondermijningsonderzoek

Politie, Openbaar Ministerie en Gemeente Leeuwarden willen met deze actie deze ondermijnende activiteiten stoppen. Cor Reijenga, teamchef Leeuwarden: ‘Dit is een klip en klaar voorbeeld van ondermijning, waarbij de onder- en bovenwereld zich met elkaar vermengen. Als je niets doet, hou je het in stand. We kunnen het echter alleen aanpakken als we met verschillende partijen een vuist maken.’ Daarom hebben politie, OM en de gemeente Leeuwarden vanaf het begin af aan ook andere partners bij het onderzoek betrokken, zoals het UWV en de FIOD. Deze organisaties konden onder het convenant van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) hun informatie met elkaar delen. Daarmee kregen we een goed beeld van de activiteiten van de verdachten. Reijenga: ‘Daarnaast is de samenwerking met burgers essentieel in dit soort onderzoeken. Ook in dit geval hebben burgers ons geholpen door meldingen bij Meld Misdaad Anoniem.’ Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, voegt hier aan toe: ‘Ondermijning loont niet. Het is soms een kwestie van lange adem, maar uiteindelijk weten we de daders te vinden. We wachten de rapportage van de politie af. Die leidt ongetwijfeld tot passende bestuurlijke maatregelen.’