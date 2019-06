Getuigen gezocht mishandeling hond

Op die woensdagmiddag liet een man zijn hond uit op de Kuyperstraat in Maarssen ter hoogte van het parkje. In het voorbijgaan ziet de hond soortgenoten, gromt ernaar en wil erop af. De man roept dat zijn hond moet gaan zitten. Omdat de hond daar geen gehoor aan geeft, trekt de man bruusk aan de riem en slaat hem diverse keren met de leren riem hard op zijn rug. Het dier heeft pijn en reageert angstig. Daarnaast heeft het dier behoorlijk wat striemen en bulten op de rug.



Signalement

De man die de hond uitliet is ongeveer 40 jaar oud, heeft een lichtgetint uiterlijk en donkerbruin/zwart haar. Hij is rond 1.75 lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg donkere kleding die net iets te groot om zijn lichaam valt. Vermoedelijk woont deze man in de omgeving van de Kuyperstraat en laat hij vaker in deze buurt zijn hond uit. Het ging om een kleine tot middelgrote, zwart met witte hond.



Tips welkom!

Graag willen wij in contact komen met deze man. Kent u, of bent u de man die wij zoeken? Ziet u deze man met zijn hond vaker in de buurt? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of online via het onderstaande tipformulier. Liever anoniem blijven? Meld uw tip dan via Meld Misdaad Anoniem telefoonnummer 0800-7000.



Dier in nood?

Ziet u een dier in nood, wat mishandeld of verwaarloosd wordt? Wanneer u denkt dat er direct gevaar dreigt, bel dan 112. Dreigt er geen direct gevaar? Bel dan meldpunt 144 of benader de dierenpolitie online .