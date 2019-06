Inbreker op heterdaad aangehouden na melding buurtbewoner

De politie ging op de melding af waar zij de verdachte in de woning signaleerden. Omdat de verdachte er vandoor wilde gaan heeft de politie twee waarschuwingsschoten gelost. De man vluchtte vervolgens naar buiten en probeerde via de tuinen van de diverse buren weg te komen. In zijn vlucht richtte hij diverse vernielingen aan. De agenten zetten de achtervolging in en konden hem even later aanhouden.