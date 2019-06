Hennepdrogerij aangetroffen via melding Misdaad Anoniem

De politie kwam de hennepdrogerij op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem waar direct actie op ondernomen is. Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. ‘Ik ben blij dat de politie deze misstanden met kracht bestrijdt en ik moedig inwoners van onze gemeente aan om vermoedens van misstanden te melden', aldus burgemeester van Kooten.

Omwonenden leveren op deze manier een bijdrage aan de veiligheid in de gemeente Maasdriel en ondermijning tegen te gaan. Meld Misdaad Anoniem is te bereiken via telefoonnummer 0800-7000 of neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

2019256926 (AC).