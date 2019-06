Jonge vrouw zwaar mishandeld in Amersfoort

Rond 09:45 uur ontving de politie een melding dat een 18-jarige vrouw uit Amersfoort werd overvallen op de Lindeboomseweg door twee mannen op een scooter. Toen de vrouw weigerde haar bezittingen af te geven werd ze in haar been gestoken. De mannen vluchtten vervolgens de wijk Vathorst in, in de richting van de Olympus. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.