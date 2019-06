Onderzoek na brand in schuur

De politie kreeg een melding van een schuurbrand. Ter plaatse bleek een schuur in brand te staan. De gewaarschuwde brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Heeft u iets gezien of gehoord dat kan helpen bij het onderzoek neem dan contact op met de politie. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000.

2019109981