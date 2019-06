Getuigenoproep beroving Apollolaan

De beroving vond plaats omstreeks 23.50 uur. Drie verdachten gaan er daarna te voet via de Bernard Zweerskade en de Handelstraat vandoor in de richting van de Stadionweg. De politie is op zoek die mogelijk iets gezien hebben van de beroving of de verdachten hebben zien vluchten. Heeft u informatie voor de recherche? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.