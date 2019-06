Tweede verdachte aangehouden in verband met vergismoord Stefan Eggermont

De 30-jarige Stefan Eggermont werd in de nacht van zaterdag 12 juli op zondag 13 juli 2014 in de Conradstraat in Amsterdam bij vergissing doodgeschoten. De afgelopen week aangehouden man wordt ervan verdacht het wapen te hebben geleverd waarmee Eggermont is doodgeschoten.

De politie kwam hem op het spoor dankzij informatie uit gekraakte PGP-telefoons in combinatie met tactisch onderzoek. Het onderzoek naar de moord op Eggermont is in behandeling bij rechercheurs van een TGO (Team Grootschalige Opsporing) in Amsterdam.

De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld.

De naaste familieleden van Stefan Eggermont zijn in kennis gesteld van de aanhouding. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.