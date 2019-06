Vier minderjarigen aangehouden voor reeks brandstichtingen Sassenheim

In het opsporingsonderzoek kwamen meerdere verdachten in beeld. Op woensdag 5 juni werden twee 16-jarige jongens uit Sassenheim aangehouden. Op dinsdag 18 juni bepaalt de raadkamer of ze langer vast blijven zitten. Dinsdag 11 juni werden in dit onderzoek nog eens twee verdachten aangehouden. Het gaat om een twee jongens uit Sassenheim van 15 en 16 jaar. Hun betrokkenheid bij de brandstichtingen wordt verder onderzocht.