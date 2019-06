Vier verdachten aangehouden na mishandeling Stadhuisplein

De mishandeling vond plaats in het uitgaansgebied op het Stadhuisplein. Agenten kregen op zondag 12 mei rond 04.00 uur de melding dat meerdere personen gewond waren geraakt na een vechtpartij. Eén persoon raakte in eerste instantie gewond bij de vechtpartij. Toen drie anderen de boel wilden sussen en tussen beiden sprong moesten ook zij rake klappen incasseren. Drie van de slachtoffers raakte door de mishandeling korte tijd buiten bewustzijn. De vechtpartij was ontstaan in een snackbar in het uitgaansgebied. De politie startte een onderzoek en sprak met meerdere getuigen. Ook werden camerabeelden uitgekeken.