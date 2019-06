Aangehouden voor overtreding artikel 461 WvSr

De man stapte uit zijn auto en begon te lopen. De agenten stapten ook uit en riepen de man aan. Hij begon te rennen in de richting van het bouwterrein bij het zwembad en liep, tot grote verbazing van de agenten, het water in en ging er zwemmend vandoor. Even later kwam hij het water weer uit, maar bevond zich toen op het bouwterrein waar met borden gewaarschuwd wordt dat het terrein niet toegankelijk is voor onbevoegden. Daar kon de man aangehouden worden voor overtreding van dat verbod.

Hij is overgebracht naar het bureau en heeft een verklaring afgelegd. De agenten ontdekten verder nog dat de man een zakje met cocaïne en een blokje hasj in zijn auto had liggen. Dat is in beslag genomen. Tegen de man van 24 zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt proces-verbaal opgemaakt.