Arrestatie poging autodiefstal

De politie kreeg een melding dat een man (en een vrouw op een parkeerplaats zich verdacht gedroegen. Omstanders zagen dat een auto opengebroken werd en dat de verdachten daarna wegliepen om het bij andere auto’s te proberen. De politie hield een 31-jarige man waarvan geen verblijfplaats bekend is en een 21-jarige vrouw uit Goirle op heterdaad aan. In een auto hing de bedrading van het contact los en was de auto overhoop gehaald. De politie nam aangifte op. Het is nog niet bekend of er iets uit de auto gestolen is. De eigenaar van een tweede auto met braakschade moet nog aangifte doen.