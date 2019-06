Districtelijk hennepteam ontruimt kwekerijen

In een loods achter een woning aan de Hoge Zeedijk te Zevenbergschehoek werd eveneens een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In de loods waren drie ruimtes ingericht met in bloei staande hennepplanten. In deze ruimtes stonden 260 hennepplanten. Er was ook een deel ingericht als hennepstekkerij en stonden er 154 jonge stekken. In de loods werden voorts een groot aantal verpakkingen aangetroffen met in totaal 13720 gram gedroogde henneptoppen.

Uit onderzoek is vastgesteld dat er eerdere oogsten uit deze hennepkwekerijen zijn behaald. Ook hier bleek de elektriciteit illegaal te zijn aangesloten.

Alle woningen zijn afgesloten van het energienetwerk en kunnen, na betaling van enkele forse energierekeningen, weer aangesloten worden op het energienetwerk.

Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Alle inbeslaggenomen goederen met een waarde van enkele tienduizenden euro’s en de hennepplanten met een geschatte straatwaarde van 145000 euro zijn inmiddels ter vernietiging overgebracht.