Getuigen gezocht van aanrijding op A58 bij Zegge

De politie onderzoekt de toedracht van dit ongeval waarbij de Seat achterop de Audi is gebotst. Daarvoor hebben we wat meer informatie nodig. Bent u getuige geweest van deze aanrijding? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via het algemene nummer (0900-8844) of via Whatsapp (06-12207006). Vermeld bij contact graag zaaknummer 2019-135454.