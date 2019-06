Medewerkers ontredderd na overval pizzeria

Uiteraard zijn we op zoek naar deze twee mannen. Bent u getuige geweest van de overval, of slaat u aan op het signalement van de twee? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via Whatsapp (06-12207006). Als u liever niet met de politie praat en toch (anoniem) uw informatie wilt doorgeven, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn bereikbaar via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000).