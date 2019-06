Spijkerbroeken gestolen

De twee politiemensen keken in de, naar nu bleek, geprepareerde tas en zagen daarin drie spijkerbroeken zitten met de beveiligingslabels er nog aan. Deze hoorden thuis in een kledingzaak in Goes. In die winkel is een aangifte opgenomen van diefstal van de drie broeken. De twee mannen zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zitten ze nog vast. Ze worden vandaag door rechercheurs gehoord worden. Het gaat om twee mannen van 22 en 36 jaar oud die woonachtig zijn in Goes.