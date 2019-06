Verzet bij aanhouding

Een agent op de fiets controleerde een geparkeerde auto met vier inzittenden op de parkeerplaats voor bewoners aan de Donkvaart. Drie personen konden een ID-bewijs tonen. De vierde persoon kon dat niet. Hij verklaarde wie hij was en via het politiesysteem kwam naar voren dat hij uitgezet moest worden. Op het moment dat de agent dit hem vertelde vluchtte de verdachte te voet weg. De agent zette de achtervolging in en dankzij omstanders verloor hij de verdachte niet uit het oog. De verdachte verzette zich op de Leuvenaarstraat tegen zijn aanhouding en sloeg de agent. De agent gebruikte geweld om de verdachte te overmeesteren. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en kreeg daar medische verzorging. Daarna is hij aan de vreemdelingendienst overgedragen. De agent ging voor medische verzorging naar het ziekenhuis en deed aangifte van mishandeling. De politie verstrekt geen verdere persoonsgegevens van de verdachte en geen medische gegevens.



Geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners.