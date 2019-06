Man direct aanhouden na bedreiging ex met vuurwapen

Stalking is er in vele vormen, van het iemand opzettelijk en structureel lastigvallen, bespioneren en volgen, tot bedreiging, vernieling en geweld. De politie heeft een belangrijke rol in het stoppen van het geweld, maar de politie kan het niet alleen. Om een situatie duurzaam veilig te maken is vroegtijdig ingrijpen cruciaal en een goede samenwerking met Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie, en niet te vergeten het slachtoffer zelf, zeer belangrijk.

Stalking (in de wet ‘belaging’ genoemd) is een misdrijf. Sinds 2000 kent Nederland een speciale anti-stalkingswet. Die is bedoeld om stalkers aan te pakken. Tachtig procent van stalkers zijn mannen die vrouwen belagen, maar gestalkt worden door een vrouw is niet minder ernstig of zorgwekkend. Stalken verstoort het leven van het slachtoffer, soms voor maanden of zelfs jaren. Iedereen heeft het recht om met rust gelaten te worden. Wilt u meer weten over stalking? Kijk dan op onze themapagina https://www.politie.nl/themas/stalking.html