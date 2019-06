Concrete maatregelen Forensische Opsporing

Op 11 juni uitte de Nederlandse Politiebond haar zorgen over de Forensische Opsporing. In een brief aan de Tweede Kamer en de minister worden acute maatregelen gevraagd om de opsporingsproblemen te verhelpen. Wat Staijen betreft heeft de bond wel een punt. ‘Maar de problemen zijn al langer bekend en ook door het korps onderkend. Er is een Programma Forensische Opsporing ingericht om de FO te versterken’. De vakbonden zijn hierover onlangs geïnformeerd.



‘Onze eerste zorg is tegemoet komen aan de capaciteitsvraag, aan het opvangen van de verwachte uitstroom. We trekken weliswaar tweehonderd nieuwe collega’s aan, maar het duurt zeker twee tot drie jaar tot zij kunnen meedraaien’, zegt Staijen. ‘Daarnaast zijn er vragen voor betere IV, voor sneller resultaat leveren in onderzoeken’.



Er is vanuit het korps budget gekomen voor de Ontwikkelagenda Opsporing, waarmee de eerste verbeteringen voor de FO kunnen worden gefinancierd. ‘De uitdaging voor de FO is een uitdaging voor iedereen’, besluit Staijen. ‘Alleen door intensief samen te werken met het werkveld, met het Politiedienstencentrum, de academie, met universiteiten en hogescholen kunnen we de FO verbeteren. Dat betekent niet meer plannen maken, maar vooral beslissingen durven nemen. Keuzes maken voor de toekomst.’