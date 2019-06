Cybersecuritybeeld Nederland 2019

Uit het CSBN blijkt dat naast staten de activiteiten van criminelen grote maatschappelijke impact hebben. De Minister van Justitie en Veiligheid geeft naar aanleiding van het CSBN dan ook aan dat de dreiging die uitgaat van criminele actoren onverminderd aandacht behoeft.

In het CSBN worden ook een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cybercrime genoemd. Volgens Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime, ziet de politie een toename van cybercrime in Nederland. ‘De afgelopen jaren is online een nieuwe cybercriminele dienstensector ontstaan. Voor elke stap in het criminele proces zijn daar diensten te koop, de zogenoemde cybercrime-as-a-service. De aanschaf van een eigen DDoS-aanval of phishing-mail komt dan met een 24/7 helpdesk.’

Deze diensten zijn relatief goedkoop en worden volgens Van der Plas inmiddels veelvuldig aangeboden. ‘Hierdoor kunnen nu ook criminelen met weinig digitale kennis en met relatiefgeringe inspanning misdrijven plegen en grote aantallen slachtoffers maken’, zegt hij. ‘Zo zien we nu aan de ene kant dat zware criminelen zich meester maken van die online wereld, door er bijvoorbeeld in drugs en wapens te handelen of bedrijven af te persen met ransomware. Aan de andere kant is er het gemak waarmee de jeugd van zulke diensten gebruik maakt, door bijvoorbeeld even de school te DDoS’en.’

Ook wordt volgens het CSBN veelvuldig misbruik gemaakt van de Nederlandse ICT infrastructuur voor het plegen van cybercrime. Nederland staat hier wereldwijd op de tweede plaats, na de VS. ‘Dit verklaart ook het grote aantal internationale onderzoeken waar wij als politie aan meewerken.’, zegt Van der Plas.