Politie zoekt getuigen van steekincident omgeving JF Kennedylaan

De politie is op zoek naar mensen die het incident of wat er aan vooraf is gegaan hebben gezien. Zo is nog niet helemaal duidelijk waar het incident nu heeft plaatsgevonden. Er worden verschillende locaties onderzocht zoals de omgeving van de kruising Kalverstraat met de Markthalstraat en de JF Kennedylaan en prins Bernardstraat. Ook willen we graag meer weten over de dader of daders en hun looprichting. Weet u meer, belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met M op 0800-7000

2019257893 RV