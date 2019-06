Politie zoekt getuigen van straatroof

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 juni rond 02.00 uur liep de jongen even naar buiten. Hij liep in de richting van het Medenpad waar hij door drie personen werd overvallen en bestolen van zijn kaarthouder. Hij raakte daarbij lichtgewond.

Van de verdachten is geen duidelijk signalement. Eén persoon had een rode jas aan en de anderen droegen donkere kleding. Ze spraken Nederlands met een buitenlands accent en leken ouder te zijn dan 18 jaar.

De politie kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u die nacht rondom het Medempad iets gezien? Of heeft u een idee wie dit gedaan zou kunnen hebben? Geef uw tips dan door via 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken. Anoniem online melden gaat via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2019253770 JS