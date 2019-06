Grootschalige verkeerscontrole

In totaal werd door de politie in zevenenveertig gevallen bekeurd. Het ging daarbij om verkeersovertredingen, zoals onvoldoende rechts rijden en rijden in een geslotenverklaring . Ook werden technische mankementen geconstateerd, zoals lekke uitlaat, defecte verlichting/ontbrekende reflectoren, opgevoerde bromfietsen en verlopen APK’s, overbelading van en onvoldoende gezekerde lading op een aanhangwagen, het vervoer van een persoon in een gesloten laadruimte, onverzekerd rijden, rijden zonder veiligheidsgordel en mobiel bellen.

Van een bestuurder werd bloed afgenomen in verband met mogelijk rijden onder invloed van drugs. Het bloedmonster wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.

Door de Belastingdienst werden openstaande belastingschulden geint en voertuigen in beslag genomen.