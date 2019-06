Nepagent aangehouden voor diefstal en oplichting

In al deze gevallen legitimeerde de verdachte zich met een politielegitimatiebewijs; een zwart mapje met hierin een legitimatiebewijs waarop duidelijk het woord "politie" leesbaar was. De verdachte bezocht in mei van 2019 verschillende bedrijfspanden om hier het personeel, onder het mom van een zogeheten politieonderzoek, over te halen hen geld en apparatuur mee te geven. De verdachte heeft hiermee in ieder geval voor meer dan 7000 euro ondernemers opgelicht en bestolen.

Politieagenten dragen altijd hun politielegitimatiebewijs bij zich. Een politieambtenaar in uniform hoeft zich niet uit eigen beweging te legitimeren. Maar als je ernaar vraagt, moet hij of zij wel het politielegitimatiebewijs tonen. Zegt een persoon in ‘burgerkleding’ dat hij of zij van de politie is? Dan moet deze wel uit eigen beweging het politielegitimatiebewijs tonen.

Op het politielegitimatiebewijs staan de volgende gegevens vermeld:

Naam

Functie

Foto van de agent, met daaroverheen een zilveren en glimmend politielogo

Twee handtekeningen: één van de agent en één van de politiecommissaris (of aangewezen vervanger)

Op deze website staan alle regels over het politielegitimatiebewijs en hoe deze er tot in detail uit dient te zien.

Vertrouw je de situatie niet? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. In geval van spoed of het vermoeden van een misdrijf bel je altijd 112. Geen spoed? Bel dan met 0900-8844 of breng een bezoek aan het dichtstbijzijnde politiebureau. Heb je het vermoeden dat iemand zich voordoet als politieagent, of misschien in het bezit is van echte politietoebehoren, dan horen we dat ook graag. Dat mag ook anoniem via 0800-7000.