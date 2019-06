Grote actie tegen ondermijning in Schiedam

Schiedam - Bestuurders met drugs, achterstallige belastingbetalers en bedrijven waar het een en ander niet in orde was. Schiedam-Noord was woensdag het toneel van een grote gezamenlijke controle. Mensen die hun geld verdienen in de criminele onderwereld en het vervolgens uitgeven in de eerlijke bovenwereld, met andere woorden ondermijning: daar was de actie op gericht.