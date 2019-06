Getuigen gezocht van beroving vrouw

Vooralsnog is niet veel bekend over de dader, waar hij vandaan kwam of waar hij naartoe is gevlucht. Onduidelijk is of hij alleen was of dat er mogelijk nog anderen bij betrokken zijn geweest. Daarom komen we graag in contact met getuigen of mensen die andere informatie hebben die ons naar de dader kan leiden. We zijn ook vooral op zoek naar mensen die in de omgeving wonen en mogelijk bewakingscamera’s hebben waarop iets te zien is. Neem contact op met de recherche in Tilburg via 0900-8844 of deel uw informatie eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.