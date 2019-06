Getuigen gezocht van mislukte plofkraak

In goede samenwerking tussen de EOD, de explosievenverkenners van de Politie en (forensische)rechercheurs werd een onderzoek gestart. Het explosief is uit de pinautomaat gehaald en er zijn sporen veiliggesteld. Het explosief is later op een braakliggend tertrein tot ontploffing gebracht. Er zou sprake zijn van twee verdachten in donkere kleding. Het tweetal is op een bromfiets weggereden. De politie wil graag in contact komen met mensen die tussen 04.00 uur en 05.00 uur iets gezien hebben kort voor het incident en mensen die mogelijk de vluchtroute weten van de verdachte. Het kan ook zijn dat de twee de bromfiets ergens achter gelaten hebben. Misschien hebben de verdachten de afgelopen tijd al poolshoogte genomen bij de pinautomaat en is dat door iemand gezien die zich dat nu realiseert.

