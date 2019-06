Multidisciplinaire controle Kapelle

Het ROVZ heeft met inzet van VVN-vrijwilligers een aantal automobilisten gesproken na de uitgevoerde controles. Door die gesprekken wil zij onderzoeken of mensen zich bewust zijn van hun eigen rijgedrag en de noodzaak van vereisten zoals de technische aspecten rond hun eigen voertuig, of het bij zich hebben van autopapieren. Daarnaast heeft het ROVZ informatie meegegeven aan automobilisten in de vorm van folders rondom de verkeerscampagnes Snelheid, MONO en BOB. Er zijn in totaal 35 positieve gesprekken gevoerd met automobilisten die belangstelling toonden voor deze informatie en een kort gesprekje over verkeersveiligheid.