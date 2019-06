Reconstructie dodelijk verkeersongeval

De tractorbestuurder kwam die avond omstreeks 21.00 uur met een bestelbus in aanrijding. Het busje botste achterop de tractor. De tractorbestuurder overleefde dit niet. De bestuurder van de bestelbus raakte niet gewond.

Precieze toedracht

Door diverse omstandigheden heeft de politie nog niet de precieze toedracht kunnen vaststellen. We willen met name de zichtbaarheid van de tractor ten opzichte van het achteropkomend verkeer kunnen vaststellen. Met speciale apparatuur zijn experts van de politie aanwezig om metingen te verrichten. Het ongeluk vond destijds plaats in het donker en tijdens regenachtig weer. De reconstructie wordt gedaan door het Verkeersongevallenanalyseteam (VOA) van de politie. De gemeente zorgt voor de afzettingen, ook de brandweer is aanwezig om de weg indien nodig nat te spuiten.

De J.F. Kennedybaan is vanavond afgesloten voor alle verkeer komende uit de richting Oss en vanuit de richting Lith. Bussen en noodhulpdiensten hebben gewoon doorgang. Het wegvak waar de reconstructie plaatsvindt ligt tussen de Frankenbeemdweg en de Paalakkerweg. Voor direct betrokkenen is een apart vak ingericht.