Samenwerkende overheid controleert illegale arbeid in horeca

In de betreffende horecazaken in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, werden bij elkaar zo’n 40 mensen van verschillende nationaliteiten gecontroleerd die daar aan het werk waren. In geen van de restaurants werd echter illegale arbeid geconstateerd; alles was op dat gebied in orde. Een deel van de buitenlandse medewerkers van een van de restaurants bleek gezamenlijk in een woning te verblijven. De gemeente gaat aan de slag met de aangetroffen leefomstandigheden. Zij stelt een nader onderzoek in omdat er veel te veel mensen in zorgwekkende omstandigheden onder één dak wonen. Arbeids- en leefomstandigheden staan zeer hoog in ons vaandel en we zullen daar als overheid op blijven controleren en optreden tegen excessen.