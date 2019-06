Autokrakers krijgen twee en zes maanden gevangenisstraf

De 26-jarige verdachte is veroordeeld voor een auto-inbraak in Soest op 24 mei en een auto-inbraak op 16 mei in Ermelo, Hij heeft zes maanden gevangenisstraf gekregen, omdat de rechter vond dat dit voldeed aan de kenmerken van ‘mobiel banditisme’ en daarvoor een strengere richtlijn gehanteerd wordt. Er was namelijk ook informatie uit het buitenland dat deze man zich ook daar schuldig maakte aan auto-inbraken. De 32-jarige andere verdachte is alleen voor de inbraak van 24 mei veroordeeld. De rechter kwalificeerde dit niet als mobiel banditisme. Hij was er immers alleen op 24 mei (zeker) bij, en in tegenstelling tot de andere verdachte waren er bij hem geen aanwijzingen dat hij ook in het buitenland actief was geweest.