Verdachten van incident Dolphia in vrijheid gesteld

Vanmorgen, vrijdag 14 juni 2019 zijn de vijf verdachten die afgelopen week zijn aangehouden in vrijheid gesteld. De vijf personen werden aangehouden omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij de mishandeling van een man en een vrouw op 7 mei bij een woning aan de Cronjéstraat in Enschede. De personen blijven, net al een eerder deze week in vrijheid gestelde vrouw, wel verdachten in dit onderzoek. Het onderzoek gaat door en eventuele nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.