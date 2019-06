Getuigenoproep overval in woning Vianen

Twee onbekende mannen drongen op dinsdag 4 juni, vermoedelijk tussen 14:30 en 15:00 uur, met geweld de woning van het slachtoffer binnen. Daardoor raakte het slachtoffer buiten bewustzijn. Toen hij wakker werd merkte hij dat er waardevolle goederen waren weggenomen. Bij onderzoek in de omgeving werden de verdachten niet aangetroffen.

We zijn op zoek naar twee verdachten waarvan één dader opvallend langer is dan de ander. De langste dader was helemaal in het zwart gekleed. De kleinere dader droeg opvallende oranje bovenkleding.

Getuigen

De recherche onderzoekt de woningoverval. Hebt u iets gezien tussen 14.30 en 15.30 uur in de omgeving van de Mariënhof in Vianen of heeft u wellicht andere informatie over deze overval, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.