Onderzoek in water levert geen sporen op

Op 22 juni 2001 werd de toen 38-jarige De Nijs op straat, op de hoek van de Zevenhuizen en de Gasthuisstraat in Alkmaar, neergeschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De vluchtauto werd later uitgebrand terug gevonden in Alkmaar-noord.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er mogelijk een vuurwapen of onderdelen daarvan in het water zijn weggegooid. Er werd tijdens de speurtocht echter niets aangetroffen. Aangezien de moord inmiddels zo’n achttien jaar geleden heeft plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid dat het wapen of de onderdelen intussen door anderen zijn gevonden en meegenomen. In dat geval wil de politie graag in contact komen met de vinders. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844.