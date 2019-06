Vier gewonden bij aanrijding

Een 20-jarige man uit Koudekerk aan den Rijn reed in een bestelbus over de A7. Bij hem in de auto zaten drie passagiers, mannen van 19 (2x) en 21 jaar oud. Ook zij waren afkomstig uit Koudekerk aan den Rijn. Voor hen reed een 60-jarige man uit Den Helder in een vrachtwagen.

Aanvankelijk leek het er op dat de bestuurder van het busje de vrachtwagen in wilde halen. De bestelbus botste echter tegen de linker achterzijde van de vrachtwagen. Hierbij raakten de vier inzittenden gewond. Zij werden met nog onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur liep geen letsel op.

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de aanrijding.

2019112096