Getuigen gezocht van beroving

Het slachtoffer fietste rond 23.50 uur op de Kerkweg in de richting van het benzinestation Tinq. Hij had een koptelefoon op en luisterde naar muziek, toen hij achter zich getoeter hoorde. Hij zag meerdere koplampen en besloot door te fietsen. Korte tijd later werd hij door een aantal scooters ingehaald. Terwijl hij werd ingehaald, werd de koptelefoon van zijn hoofd getrokken en werd hij van een pasjeshouder met pasjes beroofd. Het slachtoffer verklaarde dat hij door een groep van tien jongens op vijf scooters was belaagd.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben wat mogelijk met deze poging beroving te maken heeft. Heeft u iets gezien of meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie in Pijnacker via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.