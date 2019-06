Klussende oplichters aangehouden voor oplichting

Enkele dagen geleden werd een bewoner benaderd door een Engelsprekende ‘klusjesman’. Hij bood aan het buitenwerk te kunnen schilderen en overhandigde een folder waarin werd gesproken over “Nummer 1 Schilderij deskundige”. Hier had het slachtoffer wel oren naar en na flink te hebben onderhandeld, werd er een bedrag van €4000,- afgesproken voor het schilderen van de gehele buitenkant. Dit moest gelijk afgerekend worden. De klusjesman met zijn collega’s gingen aan de slag, maar konden het door het slechte weer niet gelijk afmaken. De dag erna zouden ze terugkomen. Zo gezegd, zo gedaan maar nu bleek dat de €4000,- enkel voor de voorzijde was. De achterzijde zou nog eens €6000,- kosten, en ja ook dit direct afrekenen alsjeblieft.

Gelukkig kreeg het slachtoffer argwaan en ging er niet mee akkoord. Wel deed hij een melding via de buurtwhatsapp. Gewaarschuwde agenten gingen direct op onderzoek uit en deden in die groep de oproep om uit te kijken naar een Ford Transit met Engels kenteken. Deze werd meerdere keren gespot, waardoor we kort daarna vijf verdachten konden aanhouden. De mannen zijn tussen de 23 en 59 jaar oud en komen uit Engeland, Roemenië en Polen. Zij worden nu gehoord.