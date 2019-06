Politie deelt tientallen bekeuringen uit voor afleiding in het verkeer

Politiemedewerkers voerden de controle, die in totaal vijf uur in beslag nam, donderdag uit vanuit een bus op de A15 tussen Stenen Baakplein en Barendrecht. Vanuit daar hadden ze goed zicht op het gedrag van weggebruikers. Met name dat van vrachtwagenchauffeurs. Zij zitten hoog en daardoor is het vaak lastig te controleren of zij bijvoorbeeld bellen achter het stuur. Wanneer de spotters strafbare feiten constateerden, seinden ze collega’s in, die in onopvallende voertuigen rond de bus reden. Zij zetten de betreffende weggebruikers vervolgens aan de kant.