Voor één ochtend een echt hulpagentje

Politiekids is een project waarbij kinderen van 6 tot en met 10 jaar met hun ouders betrokken worden bij het politiewerk. Deze kinderen helpen de politie regelmatig met speciale acties en worden vooraf – net als echte politiemensen – beëdigd door een politiechef. De kinderen dragen tijdens de acties een opvallend tenue met de opdruk ‘Politiekid’ en een speciale Politiekids-batch.

Waarom is het project Politiekids opgezet?

Veel criminele activiteiten worden door jeugdigen gepleegd. Voor mishandelingen, bedreigingen en overlastincidenten is vaak de plaatselijke jeugd verantwoordelijk. Jeugd is steeds moeilijker benaderbaar voor de politie. Met het project Politiekids wil de politie in contact te komen met kinderen voordat ze mogelijk het ‘foute pad’ op gaat. Het doel: met hen en hun ouders een goede relatie opbouwen en zo te voorkomen dat de kinderen criminele activiteiten ontwikkelen.

Wat doen de Politiekids?

De jonge deelnemers aan Politiekids helpen de politie bij laagdrempelige acties, zoals bijvoorbeeld:

met een laserpistool de snelheid van voorbijrijdende auto’s meten;

automobilisten vragen rustig te rijden, zodat er veilig gespeeld kan worden in de wijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een oversteekplaats, waar een agent de auto’s laat stoppen;

uitdelen van preventie- en promotiemateriaal.

Voordat een actie begint wordt de kinderen uitgelegd wat de actie inhoudt en waarom deze belangrijk is. Ook spreken de agenten met de kinderen de gedragscode door, oftewel wat ze wel en niet mogen.

Zijn meer mensen betrokken bij het project Politiekids?

Naast agenten, kinderen en ouders, streeft de politie ernaar om iedereen met een belang in de buurt deel te laten nemen aan het project Politiekids. Denk hierbij aan de overige buurtbewoners, buurtbeheergroepen, gemeente, woningcorporaties, winkeliers, buurthuizen, welzijnsinstellingen en scholen. Door velen bij het project te betrekken ontstaat een betere samenwerking en grotere sociale samenhang in uw buurt.

Waar kan ik meer informatie krijgen over het project Politiekids?