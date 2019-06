Integrale verkeerscontrole in Teteringen

Teteringen - Afgelopen week heeft de politie samen met een aantal partners een verkeerscontrole gehouden op het Willem Alexanderplein in Teteringen. In totaal zijn er 80 voertuigen gecontroleerd, waarbij er 28 keer een proces verbaal is opgemaakt. Ook is er 1 persoon aangehouden en is er een grote hoeveelheid lachgas in beslag genomen. De controle had als primaire doel het tegengaan van banditisme en ondermijning, het aanpakken van criminele doelgroepen en het vergroten van de verkeersveiligheid.