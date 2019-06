Man in elkaar geslagen, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer haalde een brommobiel in op de Sprangweg op dat moment werd hij op zijn beurt rechts in gehaald door de bestuurder van een donkergekleurde Mercedes. Daarbij ontstond een verkeersconflict. De bestuurder van de Mercedes heeft daarbij de spiegel van de auto van het slachtoffer getrapt. Daarna heeft hij het slachtoffer mishandeld waarna de man er in zijn auto vandoor ging in de richting van de Sint Jansstraat.