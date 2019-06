Twee jonge snorfietsdieven opgepakt in de Reeshof

De jongens vielen in eerste instantie op vanwege hun jonge uiterlijk. Toen agenten hen wilden controleren, stapten zij af en liepen weg van de bromfiets. Omdat er geen sleutel in het contact zat werd er nader onderzoek ingesteld. De jongemannen beweerden de snorfiets gevonden te hebben. Nader onderzoek maakte duidelijk dat de snorfiets afgelopen weekend gestolen was op de Heyhoef. Deze is in beslag genomen. De politie onderzoekt of de twee jongens nog meer op hun kerfstok hebben.