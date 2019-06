Getuigen poging overval gezocht

De dader kwam donderdag kort voor 17.00 uur de winkel binnen lopen. Hij ging naar de kassière toe en haalde een mes tevoorschijn. Het slachtoffer schrok en liep gillend weg waarop de dader is gevlucht. Er werd niets buit gemaakt.



Signalement

De dader heeft een mager postuur, is ongeveer 1.80 meter lang en droeg een integraalhelm met daaronder een bivakmuts. Hij had een zwarte korte jas en een lichtblauwe spijkerbroek aan. Verder droeg hij zwarte handschoenen en sneakers.



Deel informatie

We komen heel graag in contact met mensen die de dader op basis van het signalement herkennen of die iets gezien of gehoord hebben dat verband kan houden met deze overvalpoging. Ook zijn wij op zoek naar beeldmateriaal. Woon je in de buurt en heb je bewakingscamera’s waarop mogelijk interessante beelden staan of heb je toevallig in de buurt gefilmd op dat moment? Deel deze beelden met ons. Tips doorgeven kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het is ook mogelijk om digitaal te tippen en beeldmateriaal te uploaden via onderstaand tipformulier.