Beslag op auto’s en woningen in witwasonderzoek

Op donderdag werden op zeven plaatsen in Nederland (Rotterdam, Capelle, Reeuwijk, Amstelveen, Eindhoven) invallen gedaan door politie en justitie in het kader van een langlopend witwasonderzoek. Woningen en bedrijfspanden werden bij deze politieactie doorzocht en hierbij werden drie dure auto’s in beslag genomen, een gouden Rolex horloge, merktassen van onder andere Gucci, Christian Louboutin en Chanel en de administratie van verschillende bedrijven. Omdat het vermoeden bestaat dat er crimineel geld geïnvesteerd is in een tweetal woningen is hier ook beslag op gelegd. Dit was in Capelle aan de IJssel en Rotterdam. Zo was er onlangs in een van de woningen een keuken van meer dan 60.000 euro geplaatst.



Omdat het hier om een witwasonderzoek gaat zal de administratie uitvoerig worden onderzocht en hierover zullen de verdachten later worden gehoord.

De politie gaat verder het met onderzoek en sluit aanhoudingen niet uit.